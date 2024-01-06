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الميثاق الوطني: نتنياهو يريد توسيع الحرب لتخفيف الضغط الداخلي عن حكومة اليمين

الميثاق الوطني : يطالب المجتمع الدولي لميثاق الوطني: عداء الشعوب تعاظم ضد دول صناعة القرار في العالم

منذ ثانيتين
الميثاق الوطني: نتنياهو يريد توسيع الحرب لتخفيف الضغط الداخلي عن حكومة اليمين

وطنا اليوم – طالب حزب الميثاق الوطني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط لوقف توسيع نطاق الحرب في المنطقة التي تمتد الان في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف ولبنان والبحر الاحمر.

 وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع /
٤٢ الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة النائب الأول للأمين العام السيدة ريم بدران اليوم السبت إن حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو بافعالها تؤجج الصراع في المنطقة وتوسع نطاق الحرب على مختلف الجبهات بهدف التخفيف من الضغط الداخلي الذي تتعرض له حكومة الاحتلال وجيشها.

   وأضاف الميثاق الوطني أن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب مجازر وسط صمت وسكوت المجتمع الدولي على هذه الاعمال التي ستنعكس على السلم العالمي، محذرا من تفاقم الصراع وتوسيع نطاقها في المنطقة اذا لم يتم كبح جماح الاحتلال وايقاف الحرب على الشعب الفلسطيني في كل مكان.

   واشار الميثاق الوطني إلى أن نتنياهو يريد أن يأخذ المنطقة إلى حروب وصراعات لا يحمد عقباها ويعرف الجميع نتائجها على المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تعاظم العداء عند الشعوب ضد دول صانعة القرار في العالم.

وطالب الميثاق الوطني الدول الداعمة لاسرائيل بالضغط عليها ومنعها من توسيع نطاق الحرب، علما بأن نتنياهو وحكومته التي تقاد بعقلية انتقامية تريد أن تخفف من الضغط الإسرائيلي الداخلي الذي تواجهه عبر جر المنطقة لحرب إقليمية.


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