كتب مصطفى عيروط.. الناعقون “المفترون”

لبعض ممن اسميتهم واسميهم”ناعقون” الذين يبثون من الخارج التطاول والسموم والكذب والتطاول والفتن والافتراءات لأسباب كما اعتقد وتحليلي لابتزاز مادي او لأنهم اجراء عند مخابرات خارجيه وسبق وان حذرت منها لقيامها بأساليب شيطانيه في تجنيد ناشطين على قنوات التواصل الاجتماعي للقيام بدور بث الفتن والكذب والافتراءات او لحقد دفين لأسباب شخصيه

ولجهلهم وقد يفكرون بأن مشاهداتهم عبر اليوتيوب المستفيدون منه قد تؤثر في تحصين الجبهه الداخليه القويه فالمجتمعات المحليه واعيه والشباب واعون ولن ينزلق احد وراءهم الا فاقد الاهليه في أعمال تؤذي الوطن والجميع شاهد ما حدث في دول ما يسمى الربيع العربي إلى جانب إجماع الجميع من كافة الأصول والمنابت على مبدأ واحد راسخ كالجبال

الله

الوطن

الملك

وما قدمه ويقدمه الاردن بقيادتنا الهاشميه التاريخيه لفلسطين والقدس والوصايه الهاشميه على الأماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه في القدس مواقف واعمال تاريخيه وكل شبر في فلسطين والقدس يعرف الجيش العربي المصطفوي دفاعا عن فلسطين والقدس

ويبدو بأن الناعقين لا يعلمون ولم يقراؤا كتاب “أيام لا تنسى “للمؤرخ سليمان الموسى وغيره من كتبه ومؤلفات اخرين لان مثل هؤلاء الناعقين تاريخهم ملوث بالسواد ونكران الجميل والناس ليست غبيه و تعرف حقيقتهم

ولهذا فرايي الدائم بمزيد من تحصين الجبهه الداخليه عبر مزيد من التوعيه والتوجيه الوطني الفعال بدءا من المدرسه والجامعه والكليه في التعليم الوجاهي وان يزداد عمل مراكز الثقافه والمكتبه الوطنيه لتتحول دائما زيادة على جهودها الخيره إلى مراكز إشعاع في التوجيه الوطني الفعال

ولعل لقاءات معالي السيد يوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر اليوميه مع الفعاليات المجتمعيه من جميع أنحاء المملكه ومن كافة الاطياف وتأكيد الجميع الوقوف خلف قيادة جلالة الملك التاريخيه هي خير رساله والرساله الاقوى لمن لا يعرف بأن الاردن القوي جدا من الطره إلى الدره بجميع أبنائه على قلب رجل واحد وانا من اكثر الناس لي علاقات مع مختلف القطاعات في جميع أنحاء الاردن وفي الميدان يعلنون بصوت واحد كلنا معك وبقلب واحد

الله

الوطن

الملك

والناعقون مثل ألبوم ينعقون كذبا لا قيمة له فالشعب واعي ومثقف وطيب وذكي ومخلص لوطنه وقيادتنا الهاشميه التاريخيه ولعلهم يسألون أنفسهم أين مصير أمثالهم الذين عادوا وطنهم في دول عربيه أثناء ما يسمى الربيع العربي”؟ فالكذاب والمفتري والمحرض على الغير سلبا ايا كان فمهما طال الزمن سيذهب مع الريح والى مزبلة التاريخ كل ناعق فتان كذاب مفتري

ورايي بأن كل وطني عربي ومفكر ومثقف واعلامي مهني موضوعي والمنصات العربيه والوطنيه التي تضم فعلا نخبا مثقفه مفكره واعلاميه ومؤثرين في المجتمعات المحليه و فاعله في اوطانهم في العالم العربي وكل انسان من واجبه محاربة اي ناعق ضد اي وطن عربي وأشخاص فيه لان مثل هؤلاء الناعقين فتنه

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين

و ان يحمى الله كل البلاد العربيه في الوطن العربي