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حمّل تطبيق “أردني”.. وتعرّف على منتجات بلدك

منذ ساعة واحدة
حمّل تطبيق “أردني”.. وتعرّف على منتجات بلدك

وطنا اليوم- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، المواطنين، الى تحميل تطبيق “أردني” / Urdoni الذي أطلقته غرفة صناعة عمان لتعريف المستهلك الأردني بالمنتجات الأردنية.

واشار الجغبير الى انه يمكن تنزيل هذا التطبيق، والذي يعتبر دليلا للمنتجات الأردنية ، من خلال الدخول الى متجر التطبيقات الخاص بالجهاز الخلوي والبحث عن التطبيق Urdoni وتحميله، حيث ان التطبيق يعمل على أجهزة الاندرويد والآيفون، حيث يمكن اختيار المنتج من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به او استخدام شريط البحث، حيث ستظهر جميع العلامات التجارية الأردنية الخاصة به.

واوضح الجغبير ان هذا التطبيق هو الوسيلة الأسهل والأسرع للتعرف على المنتجات الأردنية، وتمييزها عن المنتجات المستوردة، ، حيث يوفر التطبيق للمستهلك خدمة البحث من خلال اسم المنتج، والذي يتيح له الاختيار بين المنتجات الأردنية المتوفرة، اضافة الى إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.

وأعرب الجغبير عن امله ان يتحول هذا التطبيق الى منصة ترويجية وتسويقية رئيسية للصناعات الأردنية، ليس في السوق المحلي فقط، بل وفي الاسواق الدولية.


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