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41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ ساعة واحدة
41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، عند 41.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.50 و 36.80 على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 293 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا، مبينا أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية “ضعيف”.
وأشار علان في تصريح لــ (بترا) إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2045 دولارا للأونصة الواحدة.


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