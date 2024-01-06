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بايدن يصف خطاب ترمب بالنازي

منذ ساعتين
بايدن يصف خطاب ترمب بالنازي

وطنا اليوم-أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بخطاب الجمعة حذر فيه من خطر منافسه المرجح دونالد ترمب، على الديموقراطية في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أعوام من هجوم الكابيتول.
وبحسب واشنطن بوست، قدم بايدن (81 عاما)، منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد، وذلك في خطاب ألقاه قرب فالي فورج في ولاية بنسلفانيا، وهو موقع تاريخي في الولايات المتحدة، كان أحد المعسكرات الرئيسة للجيش خلال حرب الاستقلال.
وأكد بايدن أن ترمب وأنصاره يتوسلون “العنف السياسي”. وقال إن ترمب يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدما بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية”.
من جهة أخرى ، اتهم ترمب الجمعة بايدن “بإثارة المخاوف”. وقال ترمب لأنصاره في أيوا إن “سجل بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة”.


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