بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

ثقافة الاختلاف ومؤسسات التعليم العالي

منذ ساعة واحدة
ثقافة الاختلاف ومؤسسات التعليم العالي

بقلم الدكتور عطا ابو الحاج

ثقافة الاختلاف يجب أن تدرس في مؤسسات التعليم العام والعالي والا ستظل عقلية الإقصاء سائدة وتنخر هنا وهناك فبالاختلاف تتلاقح الأفكار ويثرى النقاش ومحصلة ذلك يسود الوئام في كافة ثنايا المجتمع وتزدهر المسيرة ويعم السلم الاجتماعي ويشيد البناء او البنيان وتعلو الصروح على قاعدة كلنا شركاء فالاستئثار مرض مقيت يهدم المجتمعات ويقرض السلالات البشرية والنتيجة لون واحد فاللوحة عندما تجتمع فيها عدة ألوان يزيدها جمالا وهنا انا وانت ونحتكم الى إرادة الناس فالناس لا يمكن ان تجمع على ضلاله فالعملية ليست صفحة فيس تلغي فيها من تلغي وتحظر من تحظر فمؤسسات الوطن ملكيات عامة ومن يدفع بعجلة المقود الى الأمام هو من نصفق له وغير ذلك يجانب العقل والمنطق ويلقى به على قارعة الطريق وربما مزبلة التاريخ فالتحلي بالايثار لا الاستئثار قيمة نبيلة وفيه بعد نظر فالمجتمع او الوطن بصورة اعم واشمل ليس مزرعة لفلان او علان او مصدر ريع لهم لتدفئة جيوبهم من خلال المناصب التي يجثمون عليها والمشاريع التي تفرخ جراء ذلك فأي فكر أحادي يقودنا إلى التهلكة مهما كانت ايدلوجيته التي يقبع بها وهذا الكلام ينسحب على مكونات كثيرة في مجتمعنا وملعون إلى يوم الدين من يسير في ركاب هذا النهج وحمى الله الوطن والملك والشعب .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:56

العطي في حزب إرادة

21:17

اختيار الموسيقار العربي العالمي مارسيل خليفة سفيرا للفنانين الشباب العرب لهذا العام

20:49

دراسة : 17 ألف شخص ربما ماتوا بفعل دواء وصفه ترامب بالمعجزة

20:35

ارتفاع كلفة النقل البحري للشركات الأوروبية بنسبة 100%

20:23

عملية أردنية فرنسية مشتركة لإنزال مساعدات الى غزة

20:14

أي انحطاط ذاك؟! وأي أخلاق تلك؟!

20:08

آخر موعد للمشاركة بـ “جوائز فلسطين الثقافية” .. بداية آذار/ مارس

20:07

وفاة المقرئ الأردني أنس الكالوتي بحريق منزله

19:58

إحالة 34 متهمًا بالعمل مع الموساد إلى القضاء بتركيا

19:33

تقرير: الاحتلال دمر 70% من المنشآت والبنية التحتية في غزة

19:22

وزير إسرائيلي يدعو لإيجاد طرق أكثر إيلاما من الموت للفلسطينيين

19:15

21 إصابة بتدهور حافلة عمومية في جرش

وفيات
وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024