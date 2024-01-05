اختيار الموسيقار العربي العالمي مارسيل خليفة سفيرا للفنانين الشباب العرب لهذا العام

وطنا اليوم – قررت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية واللجنة العليا لجائزة الهيثم للإعلام العربي اختيار المؤلف الموسيقي والمغني والعازف العربي مارسيل خليفة سفيرا للفنانين الشباب العرب لعام 2024 وجاء هذا الاختيار بناء على مسيرته الطويلة والحافلة حيث يعتبر خليفة من أبرز الفنانين العرب الملتزمين بالقضية الفلسطينية حيث عُرف بأغانيه التي تأخذ الطابع الوطني وبأسلوب دمجه بين الموسيقى العربية والآلات الغربية كالبيانو .

واشار الزميل هيثم علي يوسف الرئيس التنفيذي لمجلس الوحدة الإعلامية العربية بأن الأستاذ الكبير مارسيل خليفة مدرسة فنية لها أسلوبها النضالي و حالة موسيقية نادرة في الوطن العربي فهي تعيش في وجدان الشعب العربي وخصوصاً في فلسطين ولبنان وعندما نذكر اسم مارسيل خليفة نتذكر منتصب القامة أمشي نتذكر اني اخترتك يا وطني نتذكر احن الى خبز أمي والكثير الكثير …….

فالأجيال تربت وترعرعت وأحبت هذا النوع من الموسيقى في أواخر السبعينات و الثمانينات لحن مارسيل خليفة قصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش مطلقاً ظاهرة غناء القصيدة الفلسطينية التي تمتزج فيها صورة المرأة الحبيبة بالأرض والوطن أو الأم والوطن معاً ولا زالت الجماهير العربية تردد هذه القصائد بصوت خليفة والأن تزامناً مع طوفان الأقصى وحرب الإبادة على غزة يردد الأطفال بعض هذه القصائد التي تشد من عزيمتهم في معركتهم مع الكيان الصهيوني المحتل

يذكر ان مجلس الوحدة الإعلامية العربية يختار في كل عام مدرسة فنية اعلامية عربية فكان هذا اللقب على سنوات من نصيب مدارس فنية عربية وخليجية من أمثال السيدة فيروز وفنان العرب محمدعبده والقيصر كاظم الساهر والفنان صابر الرباعي وفارس الأغنية العربية عاصي الحلاني والفنانة أحلام الشامسي والفنان عمر العبداللات والفنانة الفلسطينية سناء موسى والفنانة العربية جوليا بطرس والفنانة العربية ماجدة الرومي.