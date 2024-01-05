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تقرير: الاحتلال دمر 70% من المنشآت والبنية التحتية في غزة

منذ ساعة واحدة
تقرير: الاحتلال دمر 70% من المنشآت والبنية التحتية في غزة

وطنا اليوم:أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما يقارب 70 في المئة من المنشآت والبنية التحتية في قطاع غزة، بهدف التهجير القسري للمدنيين.
وأشار المرصد في بيان، أن 4% من سكان قطاع غزة، بين شهيد ومفقود وجريح مع دخول جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شهرها الرابع.
وقدر حصيلة الشهداء والمفقودين والجرحى أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة إلى أكثر من 90 ألف شخص، مشيرا إلى أن نحو مليون و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصعّد من هجماته ضد المدنيين بشكل متعمد، وكذلك يوسع رقعة عملياتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة.
ويتعرض وسط القطاع لقصف مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للتوغل في بعض المناطق على غرار مخيمي البريج والمغازي، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة.
وكثفت الزوارق الإسرائيلية صباح اليوم قصف شواطئ وسط قطاع غزة.
ويأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور عدة، بينها البريج والمغازي.


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