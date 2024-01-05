نصر الله: نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية

وطنا اليوم:قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن المقاومة الإسلامية نفذت أكثر من 670 عملية في خلال 3 أشهر، وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة.

وأضاف نصر الله في كلمة له، الجمعة، أن حزب الله دخل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر في قتال مع الاحتلال في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم.

وأشار إلى أن المقاومة الإسلامية نفذت 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة.

وبين نصر الله أن المقاومة الإسلامية استهدفت أيضاً التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل، مؤكدا أن هذه العمليات كانت مستنزفة جداً للاحتلال الذي مارس تكتماً شديداً على خسائره الكبيرة.

وأوضح أن الاحتلال يتكتم على خسائره ولا يعترف بقتلاه وجرحاه منذ بداية المعركة، مبينا أنه في ثمانية من مستشفيات الشمال فقط الإحصاء يظهر وجود أكثر من ألفي إصابة بصفوف الاحتلال.

وأكد نصر الله أن ما يحصل في جبهة الشمال هو إذلال حقيقي لجيش الاحتلال، مشددا على أن الجبهة في الجنوب هدفها وقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها.

كما لفت إلى أن من بركات بركات الوقوف إلى جانب غزة ستثمر في لبنان والعراق واليمن

وقال نصر الله إنه في الجبهة الجنوبية عندما اضطر الاحتلال عند خشيته من فتح حرب شاملة اضطر أن يأتي بمئة ألف جندي إلى الجبهة الشمالية وما يقارب نصف دباباته وآلياته وهذا يخفف الضغط عن غزة.

وأضاف أن العدد الكبير من القتلى والجرحى في جنود الاحتلال ومهجريه وتدمير مواقع الجنود في الجبهة الجنوبية يشكل ضغطا كبيرا على حكومة الاحتلال.

وأشار نصر الله إلى أن الهدف من المعركة في الجنوب أيضا هو تثبيت موازين الردع، وأنهم فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية ومنع الاحتلال من استباحة الحدود والأجواء اللبنانية