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البحرية الهندية تعتلي السفينة المختطفة في بحر العرب

منذ ساعتين
البحرية الهندية تعتلي السفينة المختطفة في بحر العرب

وطنا اليوم:كشف مسؤولون عسكريون اليوم الجمعة، أن قوات تابعة للبحرية الهندية اعتلت السفينة المختطفة ليلاً “نورفولك”، وفق ما نقلت وسائل إعلام.
وأضافوا أن قوات تابعة للبحرية الهندية ستنفذ عمليات تطهير على السفينة المختطفة.
وكانت البحرية الهندية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تراقب سفينة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب أصدرت نداء استغاثة للإبلاغ عن محاولة اختطافها وأرسلت مدمرة لتقديم مساعدة.
وأفاد بيان للبحرية الهندية أن القوة “استجابت بسرعة لحادث في بحر العرب مرتبط بمحاولة اختطاف ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا”.
كما أشارت الى أن خمسة أو ستة “مسلحين مجهولي الهوية” صعدوا الى متن السفينة مساء الخميس.
فيما لم تحدد البحرية ما اذا كانت عملية خطف السفينة نجحت، الا أنها أشارت الى أن تحليق طائرة فوق السفينة أتاح التأكد من سلامة أفراد طاقمها.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ما يناهز 15 هنديا هم ضمن طاقم السفينة.
وأكدت البحرية الهندية التزامها “ضمان سلامة الملاحة التجارية في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والبلدان الأجنبية الصديقة”.


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