بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

معيقات إسرائيلية تمنع وصول مصلين للمسجد الأقصى

منذ ساعتين
معيقات إسرائيلية تمنع وصول مصلين للمسجد الأقصى

قالت دائرة أوقاف القدس، الجمعة، إن 15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة فقط، بسبب المعيقات الإسرائيلية.
وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلية حركة الفلسطينيين على أبواب البلدة القديمة من القدس لمنع المصلين من الوصول إلى الصلاة في المسجد الأقصى.
وقالت مصادر إنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تأتي للجمعة الـ 13 على التوالي.
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قالت إن قوات الاحتلال نشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول، حيث قمعت المصلين القادمين من حي وادي الجوز باتجاه المسجد الأقصى سيرا على الأقدام.
وقالت إنّ قوات الاحتلال اعتدت على المصلين والمارة والصحفيين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والمياه العادمة صوبهم، مما تسبب بإصابة عدد منهم.
وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينية أثناء محاولتها الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة عبر باب الأسباط.
وتواصل قوات الاحتلال للأسبوع الـ13 على التوالي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس وتمنع المصلين من الدخول إليهما.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:27

البحرية الهندية تعتلي السفينة المختطفة في بحر العرب

16:12

مذيعة بريطانية تثير إدانات واسعة لتعاملها غير المهني مع البرغوثي

16:08

أمناء البلقاء التطبيقية يقر الخطط التحسينية و التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة للاعوام (2022-2025)

16:03

بفعل اليأس القاتل.. دولة عربية تسجل حالة انتحار كل 48 ساعة

15:57

ماراثون دبي الـ 23 ينطلق في العام الأولمبي 2024

15:33

مياه الصرف الصحي تغرق مناطق واسعة بمخيم جباليا وتفاقم معاناة سكانه

15:23

ميرسك تحول سفنها من البحر الأحمر الى الرجاء الصالح

15:17

بعد 43 سنة.. الكابتن ماجد يودع متابعيه

14:47

جعجع: حزب الله لا يريد التدخل في الحرب

14:39

أسير فلسطيني: سجن النقب نسخة عن غوانتانامو

13:57

الأردن ينفذ غارتين جويتين داخل سوريا لملاحقة مهربي مخدرات

13:54

الأورومتوسطي : تل أبيب تستهدف كل متر في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024