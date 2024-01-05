معيقات إسرائيلية تمنع وصول مصلين للمسجد الأقصى

قالت دائرة أوقاف القدس، الجمعة، إن 15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة فقط، بسبب المعيقات الإسرائيلية.

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلية حركة الفلسطينيين على أبواب البلدة القديمة من القدس لمنع المصلين من الوصول إلى الصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت مصادر إنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تأتي للجمعة الـ 13 على التوالي.

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قالت إن قوات الاحتلال نشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول، حيث قمعت المصلين القادمين من حي وادي الجوز باتجاه المسجد الأقصى سيرا على الأقدام.

وقالت إنّ قوات الاحتلال اعتدت على المصلين والمارة والصحفيين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والمياه العادمة صوبهم، مما تسبب بإصابة عدد منهم.

وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينية أثناء محاولتها الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة عبر باب الأسباط.

وتواصل قوات الاحتلال للأسبوع الـ13 على التوالي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس وتمنع المصلين من الدخول إليهما.