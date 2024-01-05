أمناء البلقاء التطبيقية يقر الخطط التحسينية و التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة للاعوام (2022-2025)

وطنا اليوم – اقر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية في جلسته اخيراً برئاسة معالي الأستاذ الدكتور امية طوقان الخطة التحسينية لأداء جامعة البلقاء التطبيقية والخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة (2022-2025).

وقال رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور امية طوقان بان الخطة التحسينية لأداء جامعة البلقاء التطبيقية والخطط التنفيذية المنطقة عن الخطة الاستراتيجية للجامعة جاءت ترجمة وامتدادا للتوجيهات الملكية السامية للمؤسسات التعليمية بان على كافة المؤسسات التعليمية أن تعمل على توفير كافة السبل لتنمية القدرات، وتحفيز طلبتها ، عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير، لا التلقين، وتجمع بين النظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتنعكس بالتالي على قدرة الطلبة على المنافسة في سوق العمل. كما أوضح الدكتور طوقان ان هذه الخطط التحسينية جاءت كثمرة للشراكة وعمل الفريق الواحد ما بين مجلس أمناء الجامعة وادارتها ، ونتاجا للسياسات العامة التي وضعها المجلس والتي تعمل على ترجمة رؤية الجامعة المتمثلة في ان تصبح “جامعة تطبيقية رائدة علميا، ومنافسة عالميا، ومتميزة في التدريس والبحث العلمي التطبيقي، والابداع، والابتكار والريادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وأوضح انه من المؤمل ان تعزز هذه الخطط انجازات الجامعة وتعمل على استدامتها وضمان استمراريتها.

رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني بين ان الجامعة قامت بترتيب أولوياتها لتحسين أدائها وذلك بخطة تحسينية تم تضمينها في خطتها الاستراتيجية من خلال خططها التنفيذية ، وأوضح العجلوني بانه تم بناء هذه الخطط بحيث تتوائم مع معايير ضمان الجودة المحلية والدولية وتم ربطها بالسياسات العامة التي وضعها مجلس الأمناء والسياسات التنفيذية في الجامعة ، وتم توجيه الجهود نحو تطوير مؤشرات أداء مستدامة ومقارنات مرجعية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتم تصميم هذه الخطط بعناية لتتناسب مع طبيعة البيئة الداخلية والخارجية للجامعة، ولتعزز نقاط القوة وتستغل الفرص المتاحة ولتتعامل بشكل تفاعلي إيجابي مع التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الأردن.

وبين العجلوني بان هذه الخطط امتازت بمنهجية اعدادها التي ضمنت التشاركية في اعدادها حيث شارك في ذلك جميع الكليات والعمادات والوحدات والمراكز والدوائر الإدارية في الجامعة و ضمنت توافق الأهداف والخطط التنفيذية مع سياسات الجامعة العامة ومعايير ضمان الجودة الشاملة وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الجامعة لتحقيقها، حيث نتج عن هذه المنهجية تحديد 30 هدفا تنفيذيا، ثم قام 30 فريق عمل ضم 220 عضوا يمثلون الكليات والأقسام الأكاديمية والوحدات الإدارية لاقتراح الخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف.

وأثنى الدكتور العجلوني على الجهود المبذولة من قبل مجلس الامناء برئاسة الدكتور اميه طوقان لتحسين أداء الجامعة من خلال إقراره لهذه الخطط التحسينية والتنفيذية بعد دراسة مستفيضة من كافة لجان المجلس.