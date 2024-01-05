جعجع: حزب الله لا يريد التدخل في الحرب

وطنا اليوم:حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اليوم (الجمعة)، من أن الوضع في لبنان «غامض جداً». وقال إن كل الاحتمالات واردة؛ نظراً للأوضاع في جنوب البلاد والمنطقة، حسبما أفادت وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال جعجع، في تصريحات نقلتها الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، «الوضع العام في لبنان غامض جداً وغير مستقر، باعتبار أن الاحتمالات كلها واردة، إذ إن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) ما زالت تتفاعل بشكل كبير، وباتجاهات مجهولة النتائج»، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار جعجع إلى وصول تداعيات هذه الحرب إلى منطقة البحر الأحمر، وإلى اغتيال القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري في بيروت، وحدوث انفجار في إيران عند مرقد قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في ذكرى مقتله.

وقُتل العاروري، الأسبوع الحالي، في هجوم بطائرة مسيّرة بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله».

وفيما يتعلق بـ«حزب الله»، قال جعجع إن الحزب «لا يريد التدخل في الحرب على ما يبدو، بل جل ما يسعى إليه إثبات وجوده، وتعزيز العمل على تحقيق القدر الأكبر من المكاسب الداخلية، إلى جانب تحقيق إيران مكتسبات إضافية على مستوى المنطقة».

وتفجّر قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى، في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة.