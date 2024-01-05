الأورومتوسطي : تل أبيب تستهدف كل متر في غزة

وطنا اليوم:قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما يقارب 70 في المئة من المنشآت والبنية التحتية في قطاع غزة، بهدف التهجير القسري للمدنيين.

وأضاف المركز في بيان، أن نحو مليون و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم.

وبيّن أن نحو 4 في المئة من سكان قطاع غزة، بين شهيد ومفقود وجريح مع دخول جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شهرها الرابع، وأن أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة.

وأكد المركز أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصعّد من هجومه ضد المدنيين بشكل متعمد، ويوسع رقعة عملياتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة.