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مسيرات حاشدة في الأردن نصرة لقطاع غزة

منذ ساعتين
مسيرات حاشدة في الأردن نصرة لقطاع غزة

وطنا اليوم:انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في القطاع.
انطلقت مسيرةٌ شعبيةٌ حاشدةٌ ظهر اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمّان، تنديدًا باغتيال “الأقمار السبعة” من شهداء كتائب القسام الشيخ صالح العاروري ورفاقه، ونصرة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة ورفضاً للعدوان الصهيوني الغاشم، المتواصل منذ ٩١ يومًا.
وجاءت الفعالية، تحت شعار: (غزة ليست وحدها: جمعة الشهداء)، لتؤكد على الدعم الشعبي الأردني المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف شلال الدم والمجازر المتواصلة تحت مرأى ومسمع العالم، وللمطالبة بفتح معابر غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية لأهل القطاع الذي يتعرض لحربٍ وحشية مدمّرة تتواصل منذ ثلاثة أشهر.
وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بدعم قطاع غزة وحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي.
وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة معان بحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وخرج أهالي إربد بمسيرات تندد بقصف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في غزة.
وفي محافظة الطفيلة، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بدعم قطاع غزة وحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي.


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