انخفاض كبير على أسعار الأغذية عالميا خلال العام 2023

وطنا اليوم:انخفض مؤشر “الفاو ” لأسعار الأغذية خلال العام الماضي 13.7% مقارنة مع متوسط الأسعار لعام 2022.

وتراجعت أسعار الحبوب عالميا 15.4% خلال العام الماضي مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية في العام الماضي بنسبة 32.7% مقارنة بالعام 2022 ، وسجّل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات وسط تحسّن الإمدادات العالمية وتراجع الطلب.

كما انخفضت أسعار منتجات الألبان 16.6% عن المتوسط المسجّل في عام 2022، مدفوعا بضعف الطلب وسط وفرة المخزونات في البلدان المستوردة، مما يعكس انخفاض الأسعار عبر جميع منتجات الألبان.

تراجعت أسعار اللحوم 3.5% خلال العام الماضي مع تزايد الكميات المتوفرة المتاحة للتصدير من المناطق المصدرة متزامنا مع ضعف الطلب على الواردات من البلدان المستوردة الرئيسية للحوم.

وبالمقابل ارتفعت أسعار السكّر خلال العام الماضي 26.7% مقارنة مع متوسط أسعاره في عام 2022.