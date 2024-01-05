بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض كبير على أسعار الأغذية عالميا خلال العام 2023

منذ 3 ساعات
انخفاض كبير على أسعار الأغذية عالميا خلال العام 2023

وطنا اليوم:انخفض مؤشر “الفاو ” لأسعار الأغذية خلال العام الماضي 13.7% مقارنة مع متوسط الأسعار لعام 2022.
وتراجعت أسعار الحبوب عالميا 15.4% خلال العام الماضي مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية.
وانخفضت أسعار الزيوت النباتية في العام الماضي بنسبة 32.7% مقارنة بالعام 2022 ، وسجّل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات وسط تحسّن الإمدادات العالمية وتراجع الطلب.
كما انخفضت أسعار منتجات الألبان 16.6% عن المتوسط المسجّل في عام 2022، مدفوعا بضعف الطلب وسط وفرة المخزونات في البلدان المستوردة، مما يعكس انخفاض الأسعار عبر جميع منتجات الألبان.
تراجعت أسعار اللحوم 3.5% خلال العام الماضي مع تزايد الكميات المتوفرة المتاحة للتصدير من المناطق المصدرة متزامنا مع ضعف الطلب على الواردات من البلدان المستوردة الرئيسية للحوم.
وبالمقابل ارتفعت أسعار السكّر خلال العام الماضي 26.7% مقارنة مع متوسط أسعاره في عام 2022.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

أمناء البلقاء التطبيقية يقر الخطط التحسينية و التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة للاعوام (2022-2025)

16:03

بفعل اليأس القاتل.. دولة عربية تسجل حالة انتحار كل 48 ساعة

15:57

ماراثون دبي الـ 23 ينطلق في العام الأولمبي 2024

15:33

مياه الصرف الصحي تغرق مناطق واسعة بمخيم جباليا وتفاقم معاناة سكانه

15:23

ميرسك تحول سفنها من البحر الأحمر الى الرجاء الصالح

15:17

بعد 43 سنة.. الكابتن ماجد يودع متابعيه

14:47

جعجع: حزب الله لا يريد التدخل في الحرب

14:39

أسير فلسطيني: سجن النقب نسخة عن غوانتانامو

13:57

الأردن ينفذ غارتين جويتين داخل سوريا لملاحقة مهربي مخدرات

13:54

الأورومتوسطي : تل أبيب تستهدف كل متر في غزة

13:44

مسيرات حاشدة في الأردن نصرة لقطاع غزة

11:58

الخيرية الهاشمية: إرسال 25 طائرة و8 إنزالات جوية و133 شاحنة إلى غزة

وفيات
وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024