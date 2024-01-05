الخيرية الهاشمية: إرسال 25 طائرة و8 إنزالات جوية و133 شاحنة إلى غزة

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن الهيئة قامت بإرسال 25 طائرة و8 إنزالات جوية و 133 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية إلى قطاع غزة.

وأضاف الشبلي، خلال استضافته على برنامج يسعد صباحك الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الهيئة مستمرة بإرسال المساعدات بكلّ الطرق الممكنة المتوفرة، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الإنسانية.

ولفت إلى أنه تم يوم إيصال 25 شاحنة إلى قطاع غزة، بالتعاون والمشاركة مع مجموعة من الهيئات والمنظمات الأممية، وسبقها بيوم إرسال طائرة إلى معبر رفح.

وختم: “نتأمل فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة والتنسيق أكثر مع الداخل لإيصال أكبر قدر من المساعدات”.