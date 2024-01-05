30827 مراجعا للمستشفى الميداني في جنوب غزة

وطنا اليوم:راجع المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة منذ 29 تشرين الثاني الماضي حتى 4 كانون الثاني الحالي 30827 مراجعا، وفقا لإحصائية لجهود المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الفلسطينيين.

وبحسب الإحصائية فقد بلغ عدد العمليات التي أجراها المستشفى الميداني 5209 عمليات، فيما بلغ عدد الدخولات 501.

ويعدّ المستشفى الميداني الأردني 2 هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الأول الماضي.

مدير المستشفى المقدم الطبيب محمد جمعة، كان قد قال إن المستشفى باشر عمله بطواقمه الطبية كافة، والتخصصات الجراحية (العامة، والأعصاب والشرايين، والعظام، وباطنية).

وأضاف أن المستشفى سيستقبل أهالي قطاع غزة للتخفيف من مصابهم، والعبء على الكادر الصحي الذي كان على كاهلهم منذ بداية الحرب.

وفي السياق ذاته، بلغ المجموع الكلي لمراجعي المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 منذ 23 تشرين الثاني الماضي حتى 4 كانون الثاني الحالي، 17108 مراجع.

وبحسب الإحصائية بلغ عدد العمليات 374، وعدد الدخولات 80، وعدد الوصفات الطبية 9934.