ماكدونالدز تقرّ بتأثير حملات المقاطعة: فروعنا بالشرق الأوسط تضررت

وطنا اليوم:قال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة “ماكدونالدز”، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2023، إن عدداً من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة يشهد “تأثيراً ملموساً على الأعمال” بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى “معلومات مضللة” حول العلامة التجارية.

وشهدت سلاسل وجبات سريعة غربية كبرى من بينها “ماكدونالدز” و”ستاربكس” حملات مقاطعة شعبية طوعية إلى حد كبير؛ بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل ومزاعم بشأن علاقاتها المالية بها.

في السياق، اعتبر كمبنسكي أن المعلومات المضللة حول علامات تجارية مثل ماكدونالدز كانت “محبطة ولا أساس لها من الصحة”.

وكتب كمبنسكي في منشور على موقع لينكد: “في كل دولة نعمل فيها ومن بينها الدول الإسلامية، يمثل ماكدونالدز بكل اعتزاز مالكون محليون يعملون بلا كلل لخدمة مجتمعاتهم ودعمها؛ إذ يقومون بتوظيف الآلاف من مواطنيهم”.

يشار إلى أن شركة “ماكدونالدز” إسرائيل نشرت في أكتوبر/تشرين الأول على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أنها قدمت آلاف الوجبات المجانية لأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتبرأ أصحاب حق امتياز العلامة التجارية ماكدونالدز ببعض البلدان الإسلامية من هذا التصرف لاحقاً؛ مما سلط الضوء على السياسات الإقليمية المستقطبة التي توجه الشركات العالمية أثناء الحرب.

وتلمس بعض العلامات التجارية الغربية تأثير المقاطعة في مصر والأردن، كما انتشرت المقاطعة حالياً في بعض البلدان خارج المنطقة العربية ومن بينها ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.

وبحلول السنة المالية 2022، منحت الشركة حقوق امتياز وتشغيل لحوالى 40275 مطعماً لماكدونالدز في أكثر من 100 دولة، وحققت سلسلة الوجبات السريعة إجمالي إيرادات سنوية بلغ 23.18 مليار دولار في العام، كما سجلت أسهم الشركة انخفاضاً طفيفاً في التعاملات بعد ظهر أمس الخميس.

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ورداً على ذلك، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس “22 ألفاً و438 شهيداً و57 ألفاً و614 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.