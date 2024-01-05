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إيقاف أمين عام وزارة البيئة عن العمل

منذ ساعتين
إيقاف أمين عام وزارة البيئة عن العمل

وطنا اليوم:قرر وزير البيئة معاوية الردايدة، إيقاف أمين عام الوزارة محمد خشاشنة عن العمل، اعتبارًا من امس الخميس.
وجاء قرار الوزير الردايدة استنادًا لأحكام الفقرة ب من المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، وفي ضوء تسجيل القضية التحقيقية رقم (26/2022) وقرار النائب العام بتاريخ 2/1/2024، بإحالة القضية التحقيقية إلى المحكمة المختصة”.
وأشار القرار إلى أن إيقاف الأمين العام جاء لحين البت بالقضية في قرار مكتسب الدرجة القطعية.


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