وطنا اليوم:قرر وزير البيئة معاوية الردايدة، إيقاف أمين عام الوزارة محمد خشاشنة عن العمل، اعتبارًا من امس الخميس.
وجاء قرار الوزير الردايدة استنادًا لأحكام الفقرة ب من المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، وفي ضوء تسجيل القضية التحقيقية رقم (26/2022) وقرار النائب العام بتاريخ 2/1/2024، بإحالة القضية التحقيقية إلى المحكمة المختصة”.
وأشار القرار إلى أن إيقاف الأمين العام جاء لحين البت بالقضية في قرار مكتسب الدرجة القطعية.
إيقاف أمين عام وزارة البيئة عن العمل
وطنا اليوم:قرر وزير البيئة معاوية الردايدة، إيقاف أمين عام الوزارة محمد خشاشنة عن العمل، اعتبارًا من امس الخميس.