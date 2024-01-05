قصف جوي لمخابئ تجار مخدرات مرتبطين بإيران في سوريا

وطنا اليوم:أفادت مصادر إعلامية سورية أن قاطني القرى الحدودية الاردنية – السورية سمعوا دوي انفجارات متتالية في مناطق الداخل السوري القريبة من حدود المملكة في محافظة السويداء.

وذكرت المصادر أن صوت الانفجارات جنوب السويداء، ناجم عن غارات جوية نفذتها مقاتلات، استهدفت قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء بإحدى الغارات.

مصادر أهلية من قرية الشعاب أكدت أن الغارة استهدفت منزل تاجر المخدرات السوري المشهور “عهد الرمثان” في الحي الشمالي من القرية، وأدت لأضرار مادية فادحة في المنزل وبعض البيوت المجاورة له.

ووردت أنباء عن استهداف مزرعة بالقرب من الغارية وأم الرمان جنوب السويداء، حيث شاهد بعض السكان أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة، ولا معلومات أكثر عن المكان المستهدف حتى الآن.

وقال ريان معروف، مدير تحرير موقع “السويداء 24” الإخباري السوري الذي يتابع الحرب على المخدرات، إن عمودا من الدخان شوهد من المنطقة الحدودية بعد وقت قصير من القصف.

وأضاف معروف أن الضربة الأولى استهدفت تاجر مخدرات كبيرا مرتبطا بالجماعات المسلحة الإيرانية، بينما قصفت الغارة الأخرى مزرعة يتم تخزين المخدرات فيها.

ويشير خبراء بالأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون وأوروبيون إلى أن تجارة المخدرات غير المشروعة تمول انتشار الفصائل المتحالفة مع طهران والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة والتي نتجت عن الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.

وتقول واشنطن ومسؤولون غربيون في مجال مكافحة المخدرات إن سوريا أصبحت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات، وأصبح الأردن طريق رئيسيا لعبور الأمفيتامين سوري الصنع المعروف باسم “الكبتاغون” إلى دول الخليج الغنية بالنفط.