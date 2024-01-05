اختطاف سفينة على متنها 15 بحارا هنديا قرب ساحل الصومال

وطنا اليوم:أوردت وكالة “رويترز”، أن سفينة ترفع علم ليبيريا على متنها 15 بحارا اختطفت قرب سواحل الصومال.

وقالت “رويترز” إن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الهندية تتجه نحو السفينة المختطفة التي يوجد على متنها 15 بحارا هنديا.

وأوضحت أن السفينة “ليلا نورفولك” اختطفت قرب ساحل الصومال، وتلقت البحرية الهندية معلومات عنها مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أن القوات البحرية أجرت اتصالا مع طاقم السفينة.