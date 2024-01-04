مدير عام المركز الجغرافي يزور بلدية مادبا الكبري ويلتقي رئيسها وأعضاء مجلسها البلدي

وطنا اليوم – زار مدير عام المركز الجغرافي العميد المهندس معمر كامل حدادين اليوم الخميس بلدية مادبا الكبرى اليوم ، والتقى رئيسها عارف الرواجيح وأعضاء مجلسها البلدي بحضور مدير سياحة مادبا وائل جعنيني ومدير معهد الفسيفساء الدكتور احمدالعمايرة ورئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة وعدد من مدراء البلدية.

وبحث الجانبان سبل تحقيق مخرجات الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين قبل اسبوعين على أرض الواقع من خلال تبادل الخبرات الفنية والمعلومات و التدريب المشترك وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل، خصوصاً فيما يتعلق بانظمة المعلومات الجغرافية والعلوم المساحية والإستشعار عن بعد، بما يخدم التنمية المستدامة ويلبي حاجات المدينة .

وتناول الاجتماع وضع مراحل البدء بتنفيذ تدريب شامل لمؤسسات الحكم المحلي في المدينة لغايات إنشاء قاعدة بيانات للمدينة تساعد أصحاب القرار في المدينة من خلال الأنظمة الجغرافية الحديثة واعطائهم الرؤية المستقبلية .

وكان الرواجيح رحب في بداية اللقاء بالعميد حدادين والوفد المرافق وأكد اعتزاز بلدية مادبا بالتشاركية مع المركز الجغرافي والتي سيجني ثمارها جميع المؤسسات الرسمية والخاصة في مادبا إضافة إلى المواطنين الذين سيلمسوا انعكاس ذلك على الخدمات الالكترونيه.

واضاف الرواجيح بأن توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه تصب دائماً حول تشاركية المؤسسات لخدمة المواطنين وقد أثبتت بلدية مادبا والمركز الجغرافي ذلك من خلال إبرام هذه الاتفاقية

واستعرض الرواجيح أبرز مشاريع البلدية وخططها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية مؤكداً أن بلدية مادبا مهتمة بتعزيز روابط التعاون العلمي والعملي مع المركز الجغرافي نظرآ لمكانته العلمية المتقدمة وسمعته الدولية المتميزة

من جهته اكد العميد حدادين أهمية تعاون المركز الجغرافي مع بلدية عريقة مثل بلدية مادبا الكبرى، تتمتع بالسمعة المتميزة والعمل المميز وأن هذا التعاون سيكون خطوة أولى تخدم مصلحة الطرفين خاصة فيما يتعلق بالجانب العملي من الخطط التشاركية في التدريب والانجاز ،

وأعرب الحدادين عن دعم المركز الجغرافي لبلدية مادبا وجميع مؤسسات الوطن حيث أن المركز يتولى تنفيذ كافة الأعمال المساحية(الأرضية، الجوية، الفضائية)، وإنتاج الخرائط بكافة الأنواع والمقاييس ورفد كافة القطاعات الحكومية بهذه الخرائط، وتقديم خدماته للدول العربية والصديقة في هذه المجالات.

وفي نهاية اللقاء زار الحدادين القاعة الهاشمية ومركز تكنولوجيا المعلومات المتابعات للبلدية واستمع إلى شرح وعرض من القائمين حول العمل المقدم من قبلهم.