القطاونة :أين توصيات النواب عن الاتفاقيات مع إسرائيل

وطنا اليوم:طالب النائب أحمد القطاونة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات بمصارحة مجلس النواب والشعب الأردني ووسائل الاعلام حول قدرة اللجنة والمجلس على اتخاذ القرار المناسب حول الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، وعرض المعيقات التي تعترض ذلك إذا كانت موجودة، وعدم ترك الملف عالقا، احتراما للنواب والمواطن معا.

وقال القطاونة في تصريحات صحفية: إنه لا بدّ من عرض التوصيات على المجلس ومعرفة فيما إذا كانت اللجنة تعقد اجتماعات لمناقشة الاتفاقيات أم لا، واطلاع النواب على كافة المستجدات.

وأضاف القطاونة أن قرار المجلس جاء ليتماهى موقف المجلس مع موقف الدولة الأردنية والجهود التي تبذل من قبل الدبلوماسية الأردنية، ولا نريد ان يكون اتخاذ هذا القرار من أجل امتصاص الغضب الشعبي.

وقال: يبدو أن الجميع كان يراهن على أن الحرب ستنتهي بعد مدة وجيزة، وكان تحويل الاتفاقيات من أجل وضعها بطيّ النسيان، وما جرى هو أن الحرب استمرت لأشهر، لكن يجب على الرئيس ورئيس اللجنة القانونية الخروج بموقف والاعلان عن التوصيات احتراما للمجلس والشعب الأردني ووسائل الإعلام.