حركة سياحية غير مسبوقة بعد افتتاح التلفريك

وطنا اليوم:زارت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية اليوم الخميس عدداً من المواقع في محافظة عجلون للاطلاع على الواقع السياحي في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة انطلاقاً من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على واقع الخدمات المقدمة وبحثت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مؤكدا أهمية دعم السياحة في المحافظات بشكل عام ومحافظة عجلون بشكل خاص والتي تتميز بالطابع السياحي والأثري والبيئي.

وأكد اليعقوب أهمية دعم السياحة الدينية في المحافظة لوجود موقع للحج المسيحي هو مار إلياس، وحل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي والأثري في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء بموسم سياحي مميز، داعياً إلى ضرورة إيجاد برامج سياحية منظمة للمحافظة بالتنسيق والتشاركية مع وكلاء السياحة والسفر في الأردن لجذب السياحة لمحافظة عجلون التي تتميز بواقع سياحي وطبيعة مميزة وخلابة.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب فريد حداد، محمد السعودي، فراس القضاة، خلدون الشويات، وصفاء المومني، أهمية التركيز على تنفيذ مشاريع ومنتجعات سياحية جاذبة للسياح ومحفزة للمستثمرين كون المحافظة تعتبر بيئة جاذبة لإقامة مشاريع سياحة تتلاءم مع واقعها البيئي والسياحي وتخفف من الفقر والبطالة والنهوض بالواقع السياحي.

من جهته، قال محافظ عجلون قبلان الشريف خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة السياحة النيابية في مكتبه، إن المحافظة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصبحت تشهد حركة سياحية غير مسبوقة بعد افتتاح مشروع التلفريك التنموي الذي ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكداً أهمية استقطاب مشاريع تنموية كبرى تساهم في دعم عجلة التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن اللجنة وعدت بحل المعيقات الرئيسية التي تتعلق بالاستثمار بقطاع السياحة والاثار مع الجهات المعنية.

من جهتهما استعرض مديرا السياحة والاثار في المحافظة فراس الخطاطبة، وأكرم العتوم، الواقع السياحي والأثري وأبرز التحديات التي تواجه القطاع ومن أبرزها انشاء مشاريع استثمارية سياحية كبرى تتناسب مع واقع المحافظة وتوفر فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة، مشيرين إلى أن المحافظة شهدت العام الماضي حركة سياحية غير مسبوقة خصوصاً مع افتتاح التلفريك حيث وصل عدد الزوار إلى مليوني سائح من جنسيات عربية وأجنبية وسياحية داخلية محلية.

وجال رئيس وأعضاء اللجنة، بحضور النائب السابق محمد فريحات، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والجمعيات السياحية، وممثلي وسائل الإعلام على عدد من المواقع السياحية والأثرية، منها كنيسة سيدة الجبل ومسجد عجلون والقلعة الأثرية والتلفريك ومديرية السياحة، واطلعوا على أبرز المشاريع الاستثمارية الرائدة في المحافظة.