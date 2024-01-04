تأهّل فريق الحقوق في عمّان الأهلية للمرة الثانية توالياً لمسابقة المحاكمات الصورية العربية العاشرة

وطنا اليوم:تأهل فريق كلية الحقوق في جامعة عمان الأهليّة للمشاركة في مسابقة المحاكمات الصورية التي تنظمها كلية القانون الكويتية العالمية في نسختها العاشرة وذلك بعد فوزه مع كلية القانون في جامعة اليرموك على الفرق المتنافسة من الجامعات الأردنية، وذلك لتمثيل الأردن في هذه المنافسة.

هذا، وستعقد هذه المسابقة في دولة الكويت في شهر نيسان المقبل ويشارك فيها أكثر من 30 جامعة من مختلف أنحاء العالم العربي.

وقد جرى تنظيم هذه المنافسة هذا العام من قبل اللجنة المنظمة ضمن تصفيات وطنية للدول المشاركة تحت شعار نصرة لغزة، ومن وحي العدوان الغاشم على غزة تم تصميم المرافعات لتمثل محاكاة لمحاكمة الأشخاص والدول التي قامت بشن العدوان على غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، عن جرائم الحرب المرتكبة ومحاكمة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الجنائي الدولي.

ويمثل فوز فريق كلية الحقوق في جامعة عمان الأهليّة للتأهل لهذه المسابقة نجاحاً لجهود متواصلة من إدارة الكلية ومدرسيها وطلابها في إعداد المرافعات المتخصصة والتدريب على المهارات الأساسية التي وضعت الفريق في مقدمة المتأهلين استعداداً لخوض الجولة التالية من المسابقة في دولة الكويت الشقيقة، وهذا ما تحرص عليه كلية الحقوق في تأهيل الطلبة على المهارات القانونية اللازمة لممارسة أعمال القانون على النطاقين المحلي والدولي.