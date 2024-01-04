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ارتفاع زوار المغطس بنسبة 36.6% في 2023

منذ ساعة واحدة
ارتفاع زوار المغطس بنسبة 36.6% في 2023

وطنا اليوم:استقبل موقع (المغطس) حوالي 213 ألف زائر حتى نهاية العام الماضي 2023.
وقال مدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان إن نسبة الارتفاع في عدد الزوار بلغت 36.6 بالمئة عام 2023 عن عام 2022.
وأضاف إن الحصة الأعلى لزوار الموقع كانت من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 15.0 بالمئة، تلتها إيطاليا بنسبة 12.5 بالمئة، ثم فرنسا بنسبة 12 بالمئة، ودول أوروبية أخرى بنسبة 9.7 بالمئة، مع انخفاض أعداد الزوار من بعض الدول الأفريقية وروسيا، وعلى مستوى أعداد الزوار من الدول العربية تصدرت لبنان الأعلى بنسبة 3 بالمئة، وعلى المستوى المحلي وصلت نسبة أعداد الزوار إلى 6 بالمئة.
وأكد أن الزيادة العددية للزوار كانت واضحة منذ بداية عام 2023 حتى منتصف شهر تشرين الأول الماضي، ثم بدأت الاعداد بالانخفاض تدريجيا إلى مستويات متواضعة نتيجة تراجع السياحة الأجنبية مع أحداث غزة.
وأشار إلى إن إدارة الموقع مستمرة في النهوض بالموقع وتوفير أفضل الخدمات للزوار، والاستعداد لاستقبال الحجاج للمشاركة في موقع المغطس، والذي يتزامن هذا العام 2024 مع اليوبيل الفضي لإحياء ذكرى أعياد الغطاس والحج الكبير في موقع المغطس الذي بدأ سنة 2000.


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