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كشف موعد إعلان قوائم المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

منذ 7 ثواني
كشف موعد إعلان قوائم المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة التلعيم العالي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة عادة تحتاج إلى شهرين لإجراء عملية الفلترة وتدقيق البيانات للطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية، قبل إعلان قوائم المستفيدين.
وأضاف الدبعي في تصريح اذاعي اليوم الخميس، أنه سيتم إعلان نتائج المستفيدين في نهاية شهر شباط القادم على أبعد تقدير، وذلك بعد إغلاق باب التقديم في 27 كانون الأول الماضي.
وعن عدم إرجاء الجامعات تسديد الرسوم الفصلية لحين إعلان المستفيدين، بين أن الجامعات مستقلة في القرار المالي والإداري وبالتالي لا يجيز القانون لوزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي إرغامها على إرجاء استيفاء الرسوم الجامعية؛ إنما يتم توجيه الجامعات لأمكانية تخفيض أو تأجيل ما تستطيع من الرسوم على الطلبة.


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