اللهم أغثنا .. حرارة عشرينية في منتصف المربعانية

وطنا اليوم:تشير آخر التحديثات الجوية، إلى وجود كتلة هوائية دافئة نسبيا قادمة من إفريقيا، من المتوقع أن تندفع صوب الأردن تدريجيا بدءا من نهار السبت، ويزداد تأثيرها على المملكة أيام الأحد والاثنين وحتى نهار الثلاثاء، لتصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة إلى حدود 20 درجة مئوية، وحول منتصف العشرينات في العقبة والبحر الميت.

وتشير التوقعات إلى وجود ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار السبت، بحيث تكون أعلى من المعدل العام بحدود 3-4 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً بشكل عام، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة؛ وليلا يكون الطقس باردا في عموم المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

زيادة تأثر الأردن بالكتلة الدافئة

يوم الأحد من المتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6-8 درجات مئوية، بحيث قد تبلغ في بعض مناطق العاصمة إلى حدود 20 درجة مئوية، ويكون الطقس لطيفاً بوجه عام ومائلا للبرودة فوق المرتفعات، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق، كما تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الاثنين، تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفا بشكل عام ومائلا للبرودة فوق المرتفعات، مع ظهور السحب العالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، ليلاً يكون الطقس باردا نسبيا بشكل عام، مع ظهور السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 3-4 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً بشكل عام نهارا، والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة؛ ليلا يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، بحيث تشير التوقعات الأولية لتشكل منخفض جوي حول جزيرة قبرص نتيجة اقتراب كتلة هوائية باردة من المنطقة.