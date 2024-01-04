إتلاف 1.5 طن مواد غذائية ومياه معدنية منتهية الصلاحية في معان

وطنا اليوم:أتلفت بلدية معان الكبرى، الخميس، طنا ونصف الطن من المواد الغذائية والمياه المعدنية المنتهية الصلاحية، وفقا لرئيس البلدية الدكتور ياسين صلاح.

وقال صلاح إن قسم الرقابة الصحية التابع للبلدية وخلال جولاته الرقابية على المحال التجارية بأسواق معان، ضبط وأتلف مواد تموينية متنوعة من ضمنها أجبان وألبان وسكاكر وبقوليات ومواد أخرى، إلى جانب كميات من المياه المعدنية منتهية الصلاحية.

من جهته، أوضح رئيس قسم الرقابة في بلدية معان خالد الخوالدة، أن البلدية باشرت بتنفيذ حملات توعية موجهة للتجار والباعة للالتزام بقانون الصحة العام والتأكد من سلامة الغذاء وجميع المواد الاستهلاكية.

وقال الخوالدة إنه جرى تحرير عدد من المخالفات للمتجاوزين، وتقديم إرشادات للتجار بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وأن الحملة مستمرة وفق برنامج معد لهذا الغرض