فضيحة كبرى تهز أركان أمريكا والعالم يترقب الاسماء

وطنا اليوم:كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، الأربعاء، عن وثائق تضم أسماء أشخاص ربما تورطوا مع الملياردير الراحل جيفري إبستين، في جرائم جنسية، وأبرزهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون ودوق يورك الأمير أندرو.

كشفت الوثائق أسماء نحو 170 شخصا، من بينهم ساسة ومشاهير ربطتهم علاقة بإبستين. وتضم الوثائق إفادات من الضحية فيرجينيا جيوفري، وشريكة إبستين غيسلين ماكسويل، وآخرين، كما تشمل تفاصيل اتصالات بين الملياردير الشهير وهؤلاء الأشخاص.

وظهر كتاب جديد يدعي أن رجل الأعمال الراحل جيفري أبستين وجيلين ماكسويل كانا جاسوسين، يعملان مع الموساد الإسرائيلي، استدرجا السياسيين ورجال الأعمال البارزين لممارسة الجنس مع الفتيات القاصرات لابتزازهم فيما بعد.

ويشير الكتاب إلى أن روبرت ماكسويل، والد جيسلين، كان جاسوسا للموساد وزج بأبستين في عالم الجاسوسية، بعد بدء علاقته بابنته جيسلين، وبعض المحللين يزعمون أن أبستين وجيسلين استدرجا شخصيات سياسية لممارسة الجنس مع قاصرات وتقديم الفيديوهات لإسرائيل لابتزازهم لاحقًا، لكن لا يوجد دليل مؤكد على وجود شرائط فيديو، لكن ضحايا أبستين يقولون إنه كان يوجد كاميرات في منازله.

كلينتون

ظهر اسم الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في الوثائق أكثر من 50 مرة، لكن بحسب شبكة “إيه بي سي” الأميركية، فإن ذلك لا يشير إلى تورطه في أي أعمال غير مشروعة.

والتقطت صورة لكلينتون مع إبستين، لكن ممثلو الرئيس الأسبق أشاروا إلى أن التواصل بينهما انقطع منذ عام 2005، قبل ظهور تلك الاتهامات الجنائية.

وأشارت الدعوى التي رفعتها الضحية فيرجينيا جيوفري عام 2015، إلى مزاعم بأنها التقت كلينتون في جزيرة ليتل سانت جيمس المملوكة لإبستين.

كما أوضحت سجلات الرحلات الجوية التي احتفظ بها أحد طياري إبستين، أن كلينتون استخدم طائرة إبستين عدة مرات بين عامي 2002 و2003، كجزء من مشروعات إنسانية في أفريقيا وباريس وبانكوك وبروناي.

وقال كلينتون في تقارير سابقة نقلتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إن إبستين كان “ممولا ناجحا” وشخصا ملتزما بالأعمال الخيرية، وإنه “يقدّر كرمه ورؤيته خلال… رحلة إلى أفريقيا للعمل على إرساء الديمقراطية وتمكين الفقراء وخدمة المواطنين ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة”.

كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك الأربعاء عن وثائق تضم أسماء أشخاص يشتبه بتورطهم مع الملياردير جيفري إبستين الذي ارتكب جرائم جنسية، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وقال متحدث باسم كلينتون عام 2019، إنه “لم يذهب أبدا إلى جزيرة ليتل سانت جيمس، أو مزرعة إبستين في نيومكسيكو أو مقر إقامته في فلوريدا”.

لكن أشارت الوثائق إلى أن ماكسويل، قالت إن كلينتون سافر عدة مرات على طائرة إبستين الخاصة، دون تحديد عدد تلك المرات.

كما قالت ضحية أخرى، تدعى جوانا سيوبيرغ، إن حوارا دار بينها وبين إبستين خلال عام 2016، لفت فيه الأخير إلى أن إعجاب كلينتون بـ”الشابات الصغار”.

وعند سؤالها عما إذا كان كلينتون صديقا لإبستين، قالت إن لديها علم بأن هناك “أعمالا” تربطهما سويًا.

وفي تصريح لشبكة “سي إن إن” الأميركية، أكد متحدث باسم كلينتون أنه مر نحو “20 عاما على آخر تواصل بين كلينتون وإبستين”.

ترامب

قالت سيوبيرغ أيضًا إنه وخلال إحدى الرحلات مع إبستين، أبلغه الطيارون أنهم بحاجة إلى الهبوط في أتلانتيك سيتي، فاقترح إبستين حينها أن يتصلوا بالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وأضافت: “قال جيفري، حينها، سنتصل بترامب وسنذهب إلى .. لا أتذكر اسم هذا الكازينو، لكن سنذهب إلى هناك”.

وأكدت في شهادتها أنها لم تجر “جلسة تدليك” لترامب مطلقا. ولم يتم توجيه أي اتهام بارتكاب مخالفات لترامب فيما يتعلق بإبستين في تلك الوثائق، بحسب “سي إن إن”.

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأحد، مجموعة من الوثائق التي تُظهر دائرة من الشخصيات البارزة التي ارتبطت برجل الأعمال الأميركي، جيفري إبستين، بعد سنوات من إدانته بارتكاب جرائم جنسية، موضحة أن هذه القائمة أوسع مما تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لمجموعة من الوثائق التي تتضمن جداول أعمال إبستين، اتضح أن مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، منذ عام 2021، عقد ثلاثة اجتماعات مع إبستين في عام 2014، عندما كان نائب وزير الخارجية. والتقيا للمرة الأولى في واشنطن ثم زار ب

وتواصلت الشبكة مع حملة ترامب للتعليق، لكن لم يتسن الحصول على تصريحات.

الأمير أندرو

من بين الأسماء التي ظهرت في الوثائق، دوق يورك ونجل ملكة بريطانيا السابقة إليزابيث، الأمير أندرو، حيث أشارت ماكسويل إلى زيارته لجزيرة إبستين ذات مرة.

ولدى سؤالها حول ما إذا كانت هناك فتيات أقل من 18 عاما خلال زيارته، أجابت: “لم يكن هناك أية فتاة على الجزيرة على الإطلاق. لا فتيات أو نساء… لم يكن هناك نساء غير عاملات المطبخ والتنظيف”.

لكن الوثائق كشفت عن ادعاء سيوبيرغ بأن الأمير أندرو لمسها بطريقة غير لائقة خلال جلوسها على أريكة في منزل إبستين في مانهاتن عام 2001، وذلك خلال شهادة لها عام 2016.

ونفى قصر باكينغهام في وقت سابق تلك الادعاءات، وقال إنها غير صحيحة على الإطلاق.

مايكل جاكسون

من بين الأسماء الشهيرة أيضًا التي كشفتها الوثائق، نجم الغناء الراحل مايكل جاكسون، حيث قالت إحدى الشهود في القضية، بحسب الوثائق، أنها التقت المغني في منزل إبستين.

ونقل موقع أكسيوس، أن المغني “طلب منها أن تمنحه جلسة تدليك”، لكنها رفضت القيام بذلك.

وكان إبستين، الذي أدين في عام 2008 بتهمة التحريض على الدعارة، على علاقات اجتماعية مع شخصيات بارزة على مستوى العالم.

واتهمته النيابة في 2019 بإدارة “شبكة واسعة” من الفتيات القاصرات لممارسة الجنس، و عُثر عليه ميتًا في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

وتم الكشف عن قضية الملياردير جيفري أبستين عام ٢٠١٩، عندما اتهم جيفري أبستين، رجل أعمال أمريكي في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتد شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، اتُهم بالاعتداء جنسيًا على قاصرات واغتصابهن، في جزيرة بالبحر الكاريبي اشتراها خصيصا لهذا الغرض، لاستقطاب السياسيين ورجال الأعمال والرؤساء، لابتزازهم بعد ظهورهم مع الفتيات القصر في جزيرته المشبوهة.

بعد الكشف عن القضية المشبوهة، تم القبض على جيفري أبستين، وإيداعه السجن، ويبدو أن المخاوف من اعتراف أبستين على بعض الأسماء السياسية المشهورة، دفعتهم إلي التخلص منه في سجنه، وخاصة أن أبستين هدد بيل جيتس بالكشف عن زيارته للجزيرة وصحبته لإحدى الحسناوات.