ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان.. واستمرار البحث عن ناجين

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان الاثنين الماضي، إلى 78 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة اليوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، قالت السلطات في مقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان، “نأمل في إنقاذ أكبر عدد ممكن”، بينما لا تزال احتمالات البقاء على قيد الحياة قائمة خلال فترة تمتد لثلاثة أيام وتنتهي بعد ظهر اليوم.

ويعتقد أن الكثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية التي تضررت بشدة من الزلزال.

ومن المقرر أن تقوم سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي، بتفريغ معدات ثقيلة على ساحل المدينة من أجل إزالة آثار الكارثة.

وتتزايد المخاوف من أن الطقس الممطر قد يؤدي إلى انهيارات أرضية في المناطق التي ضربها الزلزال.

وظل حوالي 33 ألف شخص في مقاطعة إيشيكاوا موجودين في مراكز إيواء حتى يوم أمس الأربعاء، فيما انهار ما لا يقل عن 200 مبنى.