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10 إصابات بحوادث سير في عمان وعجلون

منذ 4 ثواني
10 إصابات بحوادث سير في عمان وعجلون

وطنا اليوم:أصيب 4 أشخاص نتيجة لحادث تصادم وقع بين 4 مركبات وانقلاب إحداها، عند دوار الأمانة في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان.
وقال مندوب إدارة السير في تصريحات نقلتها إذاعة الأمن العام، إن الحادث وقع بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل إحدى المركبات.
كما أصيب 4 أشخاص بحادث تصادم مركبتين عند مخرج جسر الجامعة الأردنية. وقال مندوب إدارة السير إن الحادث وقع نتيجة لتغيير المسرب بشكل مفاجئ.
وفي حادث آخر، تعرض شخصان لإصابة بعد تصادم 3 مركبات إحداها “قلاب” في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، إذ جرى تعليل سبب الحادث بفقدان السيطرة الناتج عن انزلاق “القلاب”.
ودعا إلى ضرورة التقيد التام بقواعد وأولويات المرور، حفاظا على السلامة العامة


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