نصر الله: أرض فلسطين من النهر إلى البحر هي فقط للفلسطينيين

وطنا اليوم:نعى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشهيد صالح العاروري ورفاقه الذين استشهدوا في بيروت أمس الثلاثاء.

وقال نصر الله، في كلمة له في الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، الأربعاء، الشهيد العاروري قائد جهادي كبير أمضى عمره حتى ليلة استشهاده في المقاومة.

وأضاف: “نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة أصحاب المناسبة في هذا اليوم بالشهيد القائد الكبير قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الإيرانيين والشهيد القائد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس واخوانه أيضًا”.

وأشار إلى أن قاسم سليماني كان يسعى لتصل كل حركات المقاومة لمستوى الاكتفاء الذاتي.

وتابع نصر الله: “نبارك للبنانيين والمسيحيين خصوصا بميلاد السيد المسيح عليه السلام”.

وأكد أن محور المقاومة ليس على شاكلة غيره من المحاور بل يلتقي على استراتيجيا ورؤية استراتيجية واضحة والاعداء معروفون وكذلك الأصدقاء.

وشدد نصرالله على أن كل دولة في محور المقاومة تتصرف بقرارها وهي التي تقرر فتح أو قفل الجبهة، وقال: “في تجربة محور المقاومة لا يوجد عبيد لا يوجد الا القادة والسادة والشهداء الذين يصنعون النصر للأمة”.

وقال نصرالله إن عملية طوفان الأقصى كتائب عز الدين القسام وتضامن معهم بقية الفصائل الفلسطينية، وأن العملية أثبتت للاحتلال أن الشعب الفلسطيني مصمم على تحرير أرضه.

وأضاف: ” فيما يجري منذ ثلاثة أشهر لدينا مشهد تضحيات من شهداء وجرحى واناس مهجرون في غزة وفي الجنوب ايضا الى جانبه ايضا هناك الصمود والصلابة والشجاعة والقتال والتحدي وعدم الانكسار والاستسلام وعنوانه العظيم عزة”.

وأشار إلى أنه على “ضوء هذه المشهدين هناك نتائج وعندما نرى أهمية هذه النتائج والانجازات التي تحققت حتى الآن والتي ستتحقق لاحقا سندرك وسنزداد تسليما بحجم التضحيات التي تبذل”.

وأكد نصر الله أن الاحتلال الإسرائيلي سقط أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا وهو في نظر كل شعوب العالم قاتل الأطفال والنساء ومهجر الناس ومرعب ومرهب وصاحب أكبر إبادة جماعية في القرن الحالي.

وبين أن المقاومة في لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر عندما فتحت الجبهة لم تكن مردوعة وهي اكثر جرأة واستعدادا للمواجهة والإقدام.

ولفت إلى أنه من نتائج عملية طوفان الأقصى إسقاط التفوق الاستخباراتي للاحتلال الإسرائيلي، وأنه 3 أشهر في غزة ولا يوجد أحد في الكيان يدعي أن أمامه صورة نصر.

وقال في كلمته إن معركة طوفان الأقصى تؤسس لزوال “إسرائيل”.

وأكد نصرالله أن ما يجري في الضفة وغزة ولبنان واليمن سيُسقط واسقط مفهوم الملجأ الأمن في كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن أرض فلسطين من النهر إلى البحر هي فقط للفلسطينيين.

واعتبر أن عملاية طوفان الأقصى دمرت الصورة الأمريكية وقدمتها بأبشع حقائقها؛ لأن من يقتل في غزة هو الأمريكي والصاروخ الأمريكي والقرار الأمريكي ومن يمنع وقف الحرب على غزة هو الأمريكي.

وشدد نصرالله، على أن طوفان الأقصى تؤكد أن من يحميك هي قوتك وسلاحك وليس ضعفك.