ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي في إيران إلى 211

وطنا اليوم:لا زالت أعداد ضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية تتزايد في ظل وفاة جرحى تواجدوا في موقع الهجوم أثناء تنفيذ التفجير.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي في جنوبي إيران اليوم الاربعاء إلى 211 وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: “سنرسل إلى كرمان فريقا لاجراء تحقيق ميداني في هذا العمل الإرهابي”، كما أكدت مصادر إيرانية فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين اللذين وقعا في مدينة كرمان وسط البلاد، خلال الذكرى الرابعة لوفاة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق عام 2020.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن حقيبتان من القنابل كانتا عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أن منفذ أو منفذي هذه الحادثة قاموا بتفجير القنابل عن طريق التحكم عن بعد.

وبحسب وكالة تسنيم، فإن الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر سليماني والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.

كما وعلق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الهجوم الذي وقع في مدينة كرمان اليوم الأربعاء وخلف عشرات القتلى والجرحى، قائلا:”الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي”، فيما اعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام غدا الخميس في عموم البلاد.