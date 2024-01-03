بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي في إيران إلى 211

منذ ساعة واحدة
ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي في إيران إلى 211

وطنا اليوم:لا زالت أعداد ضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية تتزايد في ظل وفاة جرحى تواجدوا في موقع الهجوم أثناء تنفيذ التفجير.
وارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي في جنوبي إيران اليوم الاربعاء إلى 211 وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: “سنرسل إلى كرمان فريقا لاجراء تحقيق ميداني في هذا العمل الإرهابي”، كما أكدت مصادر إيرانية فرضية العمل الإرهابي في الانفجارين اللذين وقعا في مدينة كرمان وسط البلاد، خلال الذكرى الرابعة لوفاة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق عام 2020.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن حقيبتان من القنابل كانتا عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أن منفذ أو منفذي هذه الحادثة قاموا بتفجير القنابل عن طريق التحكم عن بعد.
وبحسب وكالة تسنيم، فإن الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر سليماني والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.
كما وعلق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الهجوم الذي وقع في مدينة كرمان اليوم الأربعاء وخلف عشرات القتلى والجرحى، قائلا:”الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي”، فيما اعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام غدا الخميس في عموم البلاد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:00

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي السماوي والشنيكات 

20:42

نصر الله: أرض فلسطين من النهر إلى البحر هي فقط للفلسطينيين

20:38

وفاتان بحادثي سير وصعق منفصلين في الكرك

20:23

مذيعة إسرائيلية تحمل سلاحاً على الهواء مباشرة

20:19

وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية

20:15

انخفاض قياسي فى درجات الحرارة فى السويد وفنلندا

20:10

جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اغتيال الشهيد صالح عاروري

19:55

كتلة العدالة النيابية تزور مديرية الأمن العام

19:49

الاغتيالات شغل عصابات !!

19:45

كيف غير نتنياهو دور أمريكا في الشرق الأوسط؟

19:35

الاردن يدين الهجوم الإرهابي في كرمان الايرانية

19:31

الخدمات الطبية والضمان توقعان اتفاقية لعلاج حالات الحوادث وإصابات العمل

وفيات
وفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023