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جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اغتيال الشهيد صالح عاروري

منذ ساعة واحدة
جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اغتيال الشهيد صالح عاروري

وطنا اليوم – أدانت جمعية جماعة الإخوان المسلمين  اغتيال الشهيد صالح عاروري. 

وقال الجمعية في بيانٍ لها  أنها تدين  بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، العمل الإجرامي الجبان باغتيال الشهيد صالح العاروري وعدد من مرافقيه، والذي نفذته قوى البطش والإجرام والاحتلال الصهيوني في الضاحية الجنوبية في لبنان. 

وأكدت أن هذا الإجرام هو امتداد لمعركة البطولة والشرف التي تخوضها قوى المقاومة الفلسطينية في غزة .

وفيمايلي نص البيان:

قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

تدين جمعية جماعة الإخوان المسلمين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، العمل الإجرامي الجبان باغتيال الشهيد صالح العاروري وعدد من مرافقيه، والذي نفذته قوى البطش والإجرام والاحتلال الصهيوني في الضاحية الجنوبية في لبنان.

وتؤكد الجماعة أن هذا الإجرام هو امتداد لمعركة البطولة والشرف التي تخوضها قوى المقاومة الفلسطينية في غزة، وأن هؤلاء الأبطال الذين نذروا أنفسهم من أجل وطنهم وكرامتهم لن يتثنيهم طائرات ولا مسيرات ولا رصاص عن واجبهم المقدس تجاه أرضهم المقدسة وشعبهم الذي يعلق آماله عليهم.

وتعتبر جمعية الجماعة أن الاحتلال الصهيوني الذي أخفق في حرب غزة ومني بهزيمة نكراء لطخت وجهه البشع، بمزيد من الخزي والعار، أخذ يبحث عن أي وسيلة تنقذه من وحل الهزيمة، فلم يجد إلا الاغتيال الجبان، غير أن العالم يعي ويشهد بحق أن غزة مرغت أنفه وصدعت بنيانه وكسرت هيبته المزيفة، ولن يكون بمقدوره إنقاذ نفسه سياسيا وعسكريا من خلال هذه الأعمال الجبانة التي ينفذها خارج أرض المعركة، فهي لا تعني إلا أنها هزيمة ودليل انكسار.

رحم الله الشهيد صالح عاروري ورفاق دربه في طريق النضال والتضحية.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

جمعية جماعة الإخوان المسلمين
المراقب العام
المحامي محمد القطاونة


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