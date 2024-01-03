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الاردن يدين الهجوم الإرهابي في كرمان الايرانية

منذ ساعة واحدة
الاردن يدين الهجوم الإرهابي في كرمان الايرانية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً في محافظة كرمان جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، اليوم، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


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