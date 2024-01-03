الخدمات الطبية والضمان توقعان اتفاقية لعلاج حالات الحوادث وإصابات العمل

وطنا اليوم:وقعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف تقديم الرعاية الطبية للمؤمّن عليهم الذين يتعرضون للحوادث وإصابات العمل.

ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب يوسف زريقات وعن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور محمد الطراونة.

وبحسب الاتفاقية، فإنه سيتم تقديم للمؤمّن عليهم المعالجة الطبية والإقامة في المستشفيات والمختبرات الطبية والأشعة التشخيصية والطب النووي، إضافةً إلى صرف الأدوية والدخول لغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي، وكافة الأجور المرتبطة بالإصابة.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: “إن رؤيتنا ورسالتنا هي المحافظة على المستوى الريادي والمتقدم ضمن أفضل المعايير الدولية وسياسات الجودة، وهدفنا خلال الفترة المقبلة هو الارتقاء بهذه الخدمات لمواكبة التطور الطبي المتسارع في العالم، بهدف تقديم خدمة طبية مميزة لمراجعي مستشفيات الخدمات الطبية الملكية”، معرباً عن شكره للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ثقتها بالتعاقد مع المديرية.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة على علاقة المؤسسة مع الخدمات الطبية الملكية، مشيراً إلى أن مستشفيات الخدمات الطبية تمتاز بالتجهيزات الفنية العالية، مما يساعد في توفير العلاج المناسب للحالات المعقدة والبليغة بالإصابات.