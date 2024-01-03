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ترقية الدكتور الخصاونة إلى رتبة استاذ دكتور

منذ ساعتين
ترقية الدكتور الخصاونة إلى رتبة استاذ دكتور

وطنا اليوم:قررت جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ترقية عضو هيئة التدريس في قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الإجتماعي الأستاذ الدكتور محمد حمدي الخصاونة إلى رتبة استاذ.
والدكتور الخصاونه حاصل على شهادة الدكتوراه في التسويق الالكتروني من جامعة جريفث – استراليا عام 2009.
وتشمل المجالات البحثية للدكتور الخصاونه التسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتسويق من خلال المؤثرين والتسويق من خلال محركات البحث والتسويق والاعلان باستخدام الموبايل وسلوك المستهلك الالكتروني.


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