مساعد مدير الأمن العام لشؤون المخيمات يزور مركز تطوير الأعمال ويطلع – BDC على برامجه

وطنا اليوم – زار مساعد مدير الأمن العام لشؤون المخيمات العميد الدكتور تامر المعايطة، اليوم الثلاثاء، مركز تطوير الأعمال – BDC

وخلال الزيارة، التقى المعايطة بمؤسس مركز تطوير الأعمال معالي نايف استيتيه وزير العمل الاسبق.

وقدم استيتيه للمعايطة شرحاً عن برامج المركز التي تهدف إلى تمكين الشباب الأردني والمجتمعات المستضيفة، في جميع محافظات وقرى المملكة، من خلال توفير التدريب والتوجيه والدعم المطلوب لتأسيس مشاريعهم الخاصة.

وأشار استيته إلى أن مركز تطوير الأعمال يقدم مجموعة من البرامج المختلفة، وعلى هامش اللقاء استمع المعايطة لقصص نجاح من رياديين ومستفيدين من برامج المركز من مختلف محافظات المملكة.

وأشاد المعايطة بجهود مركز تطوير الأعمال في تمكين الشباب الأردني، من خلال توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة.

وقال المعايطة إن مركز تطوير الأعمال يلعب دورًا مهمًا في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تركز على تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد المعايطة أننا فخورين بما يقدمه مركز تطوير الاعمال بما يساهم في التنمية الاقتصادية في الاردن.