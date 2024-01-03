بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

البدء بتنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية في عجلون

منذ 5 ثواني
البدء بتنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية في عجلون

وطنا اليوم:قال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة، الدكتور قبلان الشريف، إن هناك متابعة مع جميع الدوائر والجهات المعنية في المحافظة، من أجل تنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية.
وأضاف أن طبوغرافية عجلون الصعبة تتطلب تكثيف الجهود لتسيير حركة المواطنين، مشيرا إلى أهمية اعطاء الملاحظات والشكاوى التي ترد خلال المنخفض الأولوية ومن أبرزها تجمع الأمطار على مثلث عبين الذي يشكل بؤرة ساخنة كونه يتسبب بإغلاق الطريق حال ارتفاع منسوب المياه ويعرقل حركة السير.
وأشار إلى أن المحافظة تشهد بين الحين والآخر اعتداءات على الثروة الحرجية لغايات التحطيب الجائر وبيعها دون التفكير بجمالية المنطقة أو مستقبل السياحة لعجلون، مؤكدًا أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، لتكثيف تواجد الدوريات لتشديد الرقابة ومنع الاعتداء على الثروة الحرجية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:35

الموساد: لتعلم كل أم عربية شارك ابنها في المذبحة في غلاف غزة أن دمه مهدور

16:25

صقيع وتحذيرات من تدني مدى الرؤية بهذه المناطق

16:21

العثور على جثتي طبيب مصري وزوجته بشقتهما في ظروف غامضة

16:18

الخوالدة: “الأردنية” تشهد تميزا مؤسسيا غير مسبوق

16:13

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي آل مراد بالمرحوم سمير عيسى مراد

16:05

العدالة والإصلاح: إغتيال العاروري محاولة يائسة لحكومة الكيان المأزومة وفشلها بتحقيق أهدافها في غزة

15:43

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:37

الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

15:33

مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo.. جهود متواصلة لتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم

15:29

إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شرقي غزة

15:23

قتلى وجرحى بانفجار قرب مقبرة قاسم سليماني

15:08

مسيرة للمحامين الأردنيين تنديدا باغتيال العاروري وتضامنا مع غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023