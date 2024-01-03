صقيع وتحذيرات من تدني مدى الرؤية بهذه المناطق

وطنا اليوم:حذر موقع طقس العرب الإقليمي من خطر حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجنوبية العالية جداً ليلة الأربعاء، مضيفا أن تكون الأجواء باردة في عموم المناطق بالأردن.

ورجح طقس العرب تشكل الضباب في السهول الشرقية والبادية، بحيث ترتفع احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية.

نهار الأربعاء تبقى درجات الحرارة حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس باردا نسبيا في مختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، كما يحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق خاصة في شمال الأردن، وتكون الرياح غربية.

وأضاف طقس العرب، أن تكون الأجواء الخميس، باردة نسبيا، حيث تيل للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من المعدلات الطبيعية بحدود 3-4 درجات مئوية.

ورجح “طقس العرب” ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار خاصة في شمال الأردن.

ويكون الطقس بارد في عموم المناطق بالأردن ليلة الخميس، مع احتمالية حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجنوبية العالية جداً، بحسب “طقس العرب”