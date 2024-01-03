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الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

منذ ساعة واحدة
الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

وطنا اليوم:استهدفت الحوثيون سفينةِ ” CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج ” كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع.
وقال سريع، الأربعاء، إنّ عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية.
وأكّد استمرارَهم في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ حتى إدخالِ ما يحتاجُه إخوانُنا في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواء.

نص البيان

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قالَ تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوان والحصارِ.
نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ
” CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج “
كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة.

إنَّ عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ حتى إدخالِ ما يحتاجُه إخوانُنا في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواء.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوِجهاتِ حولَ العالمِ باستثناءِ موانئَ فلسطينَ المحتلة.

كما تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنية أن أيَّ اعتداءٍ أمريكيٍّ لن يمرَّ دون ردٍ أو عقاب.
وتحذرُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ العدوَّ الأمريكيَّ أو غيرَه من أيِّ اعتداءٍ أو إجراءٍ يمثلُ حمايةً للسفنِ التجاريةِ التي تذهبُ إلى الكيانِ الصهيوني.
كما أنَّنا في القواتِ المسلحةِ اليمنية نقدمُ التهنئةَ والعزاءَ للأخوةِ المجاهدين في حركةِ المقاومةِ الإسلاميةِ حماس، في استشهادِ المجاهدِ القيادي صالح العاروري ورفاقِه الشهداء.

صنعاء 21 جمادى الآخرة 1445 هجرية
الموافق للـ3 من يناير 2024م


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