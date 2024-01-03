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مسيرة للمحامين الأردنيين تنديدا باغتيال العاروري وتضامنا مع غزة

منذ ساعة واحدة
مسيرة للمحامين الأردنيين تنديدا باغتيال العاروري وتضامنا مع غزة

شارك عشرات من المحامين الأردنيين في مسيرة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، وتنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري في بيروت.
وتوجهت المسيرة التي دعت لها نقابة المحامين، من قصر العدل باتجاه مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن المسيرة تأتي بالتزامن مع مسيرات مماثلة تنفذها نقابات المحامين العربية ومحامي الوطن العربي بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب، وذلك دعما للحق الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الهمجي وجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني البطل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وعبر الزوارق الحربية من البحر فضلا عن قواته المتوغلة على مناطق عدة في القطاع.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد من ارتقوا وصل إلى 22,313 شهيدا، بينما أصيب 57,296 فلسطينيا بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي


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