جماعة عمان لحوارات المستقبل تدين جريمة اغتيال الشيخ الشهيد صالح العاروري

وطنا اليوم:ادانت جماعة عمان لحوارات المستقبل الجريمة الإسرائيلية النكراء التي غدرت من خلالها بالشهيد الشيخ صالح العاروري وكوكبة من اخوانه.

وقالت الجماعة في بيان اصدرته اليوم ان الجريمة الاسرائيلية التي غدرت من خلالها بالشيخ العاروري واخوانه هي جريمة تعبر من جهة عن طبيعة العدو الاسرائيلي، المجبولة بالغدر والخسة، وهي من جهة أخرى جريمة يحاول العدو الاسرائيلي من خلالها الهروب إلى الأمام، للتغطية على هزيمته في قطاع غزة. وهو هروب يسعى من خلاله العدو الاسرائيلي الى توسيع دائرة الحرب بهدف المزيد من توريط حلفائه في مستنقع عدوانه المجرم والقذر مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضافت الجماعة في بيانها :

وقالت الجماعة في بيانها، ان استشهاد الشيخ صالح العاروري بمقدار ما كان متوقعا، فإنه لن يعطل مسيرة التحرير بل سيتحول دمه إلى وقود يؤجج نيران المقاومة حتى تحقيق أهدافها.

ودعت الجماعة في بيانها الى المزيد من الحذر ورص الصفوف، لإغلاق كل المنافذ على كل الساحات أمام العدو الاسرائيلي، حتى لا يتمكن من تحقيق أهدافه ومنها توسيع رقعة عدوانه.

وختمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالترحم على الشهداء والدعاء بانتصار أبناء فلسطين لانه انتصارا للأمة.