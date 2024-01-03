الهواري: نهدف إلى تقديم خدمات صحية ترقى لطموحات الأردنيين

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الصحة رسميا ،اليوم الأربعاء، وحدة مخصصة لسماع صوت متلقي الخدمة من خلال الخط الساخن للوزارة على الرقم 065004545 المخصص لتلقي الشكاوى والملاحظات.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن تأسيس الوحدة يأتي ضمن منظومة تحديث القطاع العام، التي من أهم أهدافها تقديم خدمات حكومية محورها المواطن؛ ولتحقيق هذا الهدف لا بدّ من قياس مستوى الخدمات وسماع صوت المواطن، وبالتالي تقديم مستوى خدمات صحية يرقى لطموحات المواطنين والمراجعين، وفي جميع إدارات ومديريات ومستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية المنتشرة في محافظات المملكة.

وأضاف الهواري أنّ وحدة صوت متلقي الخدمة ستكون الجهة المرجعية المسؤولة عن استقبال الملاحظات والشكاوى على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة ومتابعة حلها ومعالجتها، مؤكدا أنّ تأسيس الوحدة يعد إنجازا ضمن العديد من الإنجازات التي سيتم تحقيقها والاعلان عنها خلال العام الحالي .

وبين أنّ هذه الوحدة هي نافذة إضافية لسماع صوت المواطن وشكواه على الخدمات الصحية، لافتا إلى أنّ وجودها لن يلغي بأي حال من الأحوال دور المستشفيات والمراكز الصحية في استقبال الشكاوى والملاحظات من المواطن مباشرة والتفاعل معه وإيجاد الحلول للمشكلات التي قد تواجهه.

وأوضح انه تم تأكيد الإدارات والمديريات والمستشفيات والمراكز الصحية وجميع أماكن تقديم الخدمة التابعة للوزارة بضرورة إيلاء الأهمية القصوى لملاحظات متلقي الخدمة حول الخدمات المقدمة والتعامل إيجابيا مع هذه الملاحظات وحل المشكلات بأسرع وقت.

ودعا الهواري متلقي الخدمة لإيصال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن الخدمة الصحية للإدارة المناوبة في المنشأة الصحية، وفي حال عدم الاستجابة الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة على الرقم 065004545 لتسجيل الشكوى، حيث ستقوم على الفور وحدة صوت متلقي الخدمة بتقييم الشكوى وتحديد الوقت الزمني المعياري لمتابعة حلها.

بدوره، بيّن مدير مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور سعد العامور أنّه تم انشاء وحدة صوت متلقي الخدمة ضمن الهيكل التنظيمي لمديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور في الوزارة لتحقيق التميز في مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة ومعالجة مشاكلهم والاستفادة من ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتحسين أداء الخدمات المقدمة والمشاركة في رفع كفاءة العاملين في الوزارة للوصول لأعلى مستوى من الرضا عن الخدمة المقدمة.

وبين أنّ تحقيق ذلك سيتم من خلال الإشراف المباشر على استلام الشكاوى والاقتراحات والثناء والاستفسارات من قبل متلقي الخدمة عبر قنوات الاتصال المتاحة والعمل على دراستها ومعالجتها بالتعاون مع جميع المديريات والأقسام في الوزارة بالطرق والآليات الصحيحة، وذلك للعمل على التقليل والحد من الشكاوى، والترحيب بأي من الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى رضا متلقي الخدمة.

وعرض العامور لمخرجات عمل وحدة صوت متلقي الخدمة ستستعمل في تحسين جودة الخدمة المقدمة ورفع مستواها، مبينا ان الشكاوى تعد بمثابة فرصة للتحسين وأداة للرقابة.

وأوضح أنّ الوحدة ستقوم برفع تقارير شهرية للوزير عن الشكاوى ومدى استجابة المستشفيات والمديريات والمراكز الصحية لحلها، وسيتم الاستفادة من هذه التقارير في عملية تقييم الأداء.

وحضر فعالية الإطلاق الأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومديرو الإدارات في الوزارة وممثلون عن شركتي زين وانفوبيب المنفذتين لمنصة وحدة صوت متلقي الخدمة.