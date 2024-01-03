مخازن للإيجار بسعر مخفض 50% للمتقاعدين العسكريين والمدنيين

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الأربعاء، عن توفر مخازن تجارية بنصف القيمة الإيجارية ضمن مساحات متنوعة،لصالح المتقاعدين العسكريين والمدنيين ضمن عدد من محافظات المملكة:العاصمة، الزرقاء، معان، العقبة.

وجاء قرار التخفيض من قبل مجلس ادارة المؤسسة ومن باب التخفيف على شرائح المجتمع، حيث تقع هذه المخازن التجارية ضمن مناطق متنوعة في عدة محافظات وبسعر مخفض 50 بالمئة، من قيمة الأجرة السنوية ودون تحديد شريحة لدخل المتقاعدين.