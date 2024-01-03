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منح دراسية مقدمة من Istanbul Medipol University في برنامج الدكتوراه

منذ 3 ساعات
منح دراسية مقدمة من Istanbul Medipol University في برنامج الدكتوراه

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (10) منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) في Istanbul Medipol University والتي تتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.
تشمل المنحة الدراسية:
• تغطية الرسوم الجامعية.
• راتب شهري (حسب أداء الطالب).
• سكن مجاني (غرفة لكل طالب شامل الطعام).
• تأمين أجهزة حاسوب ومكاتب. وخدمات نشر مجانية.
• تدريب ميداني دولي.
• تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين.
سيتم قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهر شباط/2024، علماً بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 12-1-2024.
شروط الحصول على المنحة:
• أن يكون الطالب من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الالكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو هندسة الإلكترونيات) أو التخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن(3.0/4.0)
• إجادة اللغة الانجليزية، على أن يقوم الطالب بتقديم شهادة بامتحان(TOEFL(IBT) بعلامة لا تقل عن (72).
لمزيد من المعلومات يمكن للطلبة زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: www.medipol.edu.tr
آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://forms.gle/jq8o9rVKRQwuTPCa9
 لمزيد من الاستفسارات بإمكان الطلبة التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: byyoldas@medipol.edu.tr
ملاحظة:
 يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.


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