منح دراسية مقدمة من Istanbul Medipol University في برنامج الدكتوراه

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (10) منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) في Istanbul Medipol University والتي تتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.

تشمل المنحة الدراسية:

• تغطية الرسوم الجامعية.

• راتب شهري (حسب أداء الطالب).

• سكن مجاني (غرفة لكل طالب شامل الطعام).

• تأمين أجهزة حاسوب ومكاتب. وخدمات نشر مجانية.

• تدريب ميداني دولي.

• تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين.

سيتم قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهر شباط/2024، علماً بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 12-1-2024.

شروط الحصول على المنحة:

• أن يكون الطالب من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الالكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو هندسة الإلكترونيات) أو التخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن(3.0/4.0)

• إجادة اللغة الانجليزية، على أن يقوم الطالب بتقديم شهادة بامتحان(TOEFL(IBT) بعلامة لا تقل عن (72).

لمزيد من المعلومات يمكن للطلبة زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: www.medipol.edu.tr

آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://forms.gle/jq8o9rVKRQwuTPCa9

 لمزيد من الاستفسارات بإمكان الطلبة التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: byyoldas@medipol.edu.tr

ملاحظة:

 يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.