وطنا اليوم – فاز فريق مشروع (RTM) من الجامعة الألمانية الأردنية، بالمركز الأول في مسابقة تميز لمشاريع التخرج لعام 2023 التي نظمها المركز الوطني للابداع بدعم من منصة InJo4.0 الممول من الاتحاد الأوروبي .

وأشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي خلال استقباله أعضاء فريق المشروع بجهودهم التي اسفرت الى ابتكار الجهاز ، مبينا أن هذ الابداع يعتبر خطوة أساسة وهامة في حياتهم الجامعية ،وأن الجامعة الألمانية الأردنية على استعداد تام لإحتضان المشروع واي أفكار ابتكارية من خلال عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة .

وتتمحور فكرة الابتكار الذي جاء تحت عنوان المحلل البيئي للطاقة: منظومة متقدمة للتحليل الشامل للاستدامة باستخدام تقنيات انترنت الأشياء ، حول أهمية فحص وتحليل الاستهلاك الكهربائي اللحظي بشكل دقيق ومتقدم، وقياس درجة الحرارة والرطوبة وكمية المياه في خزانات التجميع .

كما يقوم الجهاز الذي تم ابتكاره من فريق الطلبة رنيم العريدي ومحمد العلي وتالا الكناني وبإشراف الدكتور زكريا دلالعة والدكتور أسامة سعادة – قسم هندسة الطاقة ومشاركة المهندس وائل العكر من الدائرة الهندسية والمهندس باهر ابو سباع، بقياس كمية استهلاك الكهرباء بدقة فائقة، وحساب كفاءة الطاقة وجودتها بشكل متقدم ،ويمتاز بفهم عميق للتحديات البيئية المتعلقة بالاستهلاك الكهربائي، ويعكس التطلع نحو تكنولوجيا قياسية جديدة في تحليل وفحص الكهرباء.

ومن جهة أخرى للجهاز القدرة على التحكم في الاجهزة بشكل متقدم حسب أنماط استهلاكية محددة مما يسهم في تحسين جودة وزيادة كفاءة الطاقة من خلال إرسال رسائل تحكم ومراقبة للمستخدم لمراقبة الاستهلاك وتحليل البيانات، ويُمكّنه من الاستفادة القصوى من جودة الكهرباء المُراقبة والمحسّنة وتعديل نمط الاستهلاك وتحديد مواضع الخلل ان وجدت وتقديم تحليل علمي للمسببات بطريقة اوتوماتيكية.

كما يمكنه قياس درجة الحرارة والرطوبة، ومعرفة كمية المياه في خزانات التجميع، مما يجعله حلاً متكاملًا للمراقبة وتحليل الطاقة والبيئة بشكل محكم حيث تم العمل على تطويره وفحصه في عدة مراحل، في مختبر إلكترونيات الطاقة وأنظمة القوة في الجامعة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة، كما تم تحويله إلى لوحة دائرية مطبوعة لجعله أكثر أمانًا وسهولة وقوة، وأكثر تناسبًا للاستخدام في المصانع والمنازل.