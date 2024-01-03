أمريكا تتوصل إلى اتفاق مع قطر بشأن قاعدة العديد

وطنا اليوم:توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قاعدة ضخمة بقطر لـ10 سنوات أخرى، بحسب ما نقلت شبكة CNN الأميركية، الثلاثاء، عن 3 مسؤولين دفاعيين ومسؤول آخر مطلع.

كما أكد مصدر مطلع لوكالة “رويترز” المعلومة نفسها، موضحاً أن القاعدة هي قاعدة “العديد” الجوية الكائنة بالصحراء جنوب غرب الدوحة.

وتعد قاعدة “العديد” الجوية، أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، بحسب شبكة CNN التي قالت إنه يمكنها أن تضم أكثر من 10 آلاف جندي أميركي.

واعتبرت CNN أن الاتفاق يسلط الضوء على “مدى اعتماد واشنطن على الدوحة”، التي لعبت مؤخراً دوراً رئيسياً بالتوسط لإطلاق سراح عدد من الأسرى الأميركيين في قطاع غزة وفنزويلا.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زار، الشهر الماضي، قاعدة “العديد” الجوية، وأعرب حينها عن شكره لقطر على زيادة الإنفاق على القاعدة، لكنه لم يشر إلى اتجاه واشنطن لتمديد فترة التواجد الأميركي، بحسب الشبكة.

وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة وقطر “ستتخذان بشكل رسمي خطوات مستقبلية لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع”، مضيفاً: “سنفعل ذلك في ظل التزام قطر بالمساهمة بموارد كبيرة لزيادة إمكانيات قاعدة (العديد) الجوية، وهو ما سيدعم قوات البلدين لسنوات قادمة”.

وتعمل القيادة المركزية الأميركية CENTCOM التي تشرف على القوات العسكرية الأميركية وأعمالها في الشرق الأوسط من قاعدة “العديد” التي كان لها “دور محوري” في العمليات الأميركية التي نُفذت في إيران وأفغانستان، بحسب الشبكة التي لفتت إلى أن القوات الجوية القطرية والبريطانية تعملان من القاعدة كذلك.

وذكرت CNN أن التمديد يأتي فيما تعزز الولايات المتحدة تواجدها في المنطقة التي تشهد تصاعد تهديدات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن